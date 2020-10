Mostro: fuori il video ufficiale del singolo "La belva"

Il 23 ottobre Mostro ha annunciato l'uscita in esclusiva del video ufficiale di "La belva", il nuovo singolo inedito scritto per l'omonìmo film di Ludovico Di Martino, in uscita oggi, 26 ottobre, al cinema.

Come raccontato in un post Instagram dallo stesso Giorgio Ferrario, vero nome del rapper, la produzione del brano è affidata a Yoshimitsu e Manusso, che si sono occupati anche della colonna sonora dell’intero lungometraggio. «È stato incredibile prendere parte a questo progetto, siamo tutte persone che si conoscono dai tempi delle medie ed è bello ritrovarsi qui oggi, uniti dall’amore per l’arte», ha dichiarato Mostro.

Il brano, che è un beat calmo e oscuro, racconta la guerra interiore di un uomo che non sa più se è un uomo o una belva. Ma, ad un certo punto, proprio quando la belva sembra voler prendere il sopravvento, emerge l'uomo che si ribella e la doma.

A proposito di questo brano Mostro ha raccontato: «Per me è stato molto naturale scrivere questo brano. Ho avuto modo di confrontarmi spesso con Ludovico che è riuscito a trasmettermi a pieno la sua idea. Inoltre, trovandomi in studio anche durante la creazione della colonna sonora che avrebbe poi accompagnato il film, ho avuto la possibilità di comprendere l’essenza di questo progetto. Sono rimasto affascinato dalla sceneggiatura, perché sposa molto anche quello che è il mio immaginario: per certi versi sembrava di leggere la mia storia».