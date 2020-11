Fuori "Let Down", il primo singolo da solista di Paris Jackson

Manca circa una settimana all’uscita dell’album di debutto, Wilted, atteso per il prossimo 13 novembre, e Paris Jackson ha pubblicato il suo primo singolo da solista. Si intitola Let Down ed è stato pubblicato dall’etichetta Republic Records.

Il brano è stato scritto dalla figlia d’arte insieme ad Andy Hull e alla Manchester Orchestra. “Let down” significa deludere o abbassare. Il testo narra la fine di un amore ed è autobiografico. Paris Jackson racconta ciò che ha provato a lasciar andare l’uomo che riteneva essere quello della sua vita.

Nel videoclip della ballad, diretto da Meredith Alloway, invece, la figlia del Re del Pop ha voluto rendere omaggio allo stilista Alexander McQueen indossando un pezzo della sua collezione Primavera/Estate del 2007. La 22enne artista di Beverly Hills è la protagonista del video, che segue una storia d’amore gotica in stile vittoriano.

Paris Jackson, che deve il suo nome alla capitale francese in cui è stata concepita, nel 2017 aveva debuttato come attrice con un ruolo da ospite in FOX’s Star. Lo scorso 23 giugno ha invece realizzato il suo primo EP, con la band “The Soundflowers”, anticipato dal singolo Your Look (Glorious) accompagnato da un videoclip co-diretto dal fratello Prince.

In occasione dell’uscita del suo brano di lancio, la figlia di mezzo di Michael Jackson si è così espressa sui social network: “Sono grata ai miei amici, alla mia famiglia e ai miei colleghi per avermi sempre sostenuto e incoraggiato a fare ciò che mi rende più felice, cioè fare musica. Questa canzone significa molto per me, perché anche se è una piccola parte di una storia molto più grande, ci ho riversato il cuore e l’anima. Questa canzone è il mio bambino, realizzarla mi ha regalato speranza e spero che porti gioia a tutti quelli che la ascoltano”.