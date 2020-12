Ghali canta per la prima volta dal vivo (in streaming) i brani di "DNA"

Se in tempo di Covid le persone non possono muoversi per andare ai concerti, è la musica a raggiungerle andando direttamente a casa loro. È l'obiettivo del Nest Virtual Stage, l'evento digital organizzato da Google al quale ha preso parte Ghali.

Per l'occasione il rapper ha tenuto un concerto in streaming, andato in onda ieri sul suo canale Youtube, durante il quale ha interpretato per la prima volta "dal vivo" i brani del suo ultimo album, "DNA". Nest Audio, il nuovo smartspeaker di Google, ha permesso al pubblico di "partecipare" all'evento, replicando a casa loro gli effetti di audio e luci del palco.

Prima di lui altre star internazionali del calibro di Billie Eilish e Dua Lipa hanno realizzato i loro concerti in streaming.

Intanto Ghali si sta preparando a lanciare anche una ristampa del suo ultimo album, DNA Deluxe X, il cui ricavato sarà destinato agli operatori dello spettacolo, settore duramente colpito dagli effetti della pandemia.