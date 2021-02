The Weeknd infiamma il pubblico del Super Bowl

The Weeknd ha infiammato il pubblico del Super Bowl, intrattenendo gli americani durante la finale fra i Kansas City Chiefs e i Tampa Bay Buccaneers in Florida. Abito glitterato, fuochi artificiali, una città virtuale e un'orchestra alle spalle: il cantante parte con "Starboy", la performance continua con "The Hill" e poi con "Can't feel my face" per poi lasciarsi circondare da tanti ballerini con il volto bendato. C'è un messaggio in questa coreografia: la popstar invita l'umanità a fare attenzione, "a proteggersi". Lo show va avanti con "I feel it coming", per poi lasciare spazio ai violini che accompagnano "Save your tears": alle sue spalle sembra ci sia una città che scintilla nella notte. Sono le postazioni della band e del coro che creano un effetto metropolitano in una scenografia da musical. Il finale con "Earned it" e "Blinding Lights" avviene in campo, è una scarica di energia che fa vibrare il pubblico. A vincere, entrando nella storia, i Tampa Bay Buccaneers.

L'artista ha anche pubblicato, pochi giorni fa, il suo secondo greatest hits, a soli tre anni dalla raccolta di successi “The Weeknd in Japan”. Il cantautore canadese sta vivendo un momento d’oro grazie all’album “After Hours”, quarto in studio, e al singolo “Blinding Lights” tornato nella top 5 della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti a oltre un anno dall’uscita. La stessa canzone ha permesso a The Weeknd di entrare nella storia della musica con una serie di record e di traguardi incredibili. “Blinding Lights” è entrata nella top 5 di Billboard per tre anni consecutivi dal 2019 al 2021, inoltre Spotify ha certificato che la canzone è da un intero anno in top 10 Global Chart, un traguardo mai raggiunto finora nella storia della piattaforma streaming.

"The Highlights", l'album con tutti i suoi successi, include cinque canzoni dall’album “After Hours” e cinque dal disco “Beauty Behind the Madness". Sono tre invece le tracce tratte da “Starboy”, due da “House of Balloons” e una dall’ep “My Dear Melancholy”. Nell’album ci sono anche due canzoni che non sono entrate in progetti discografici di The Weeknd, si tratta di “Pray for me” per il film Black Panther e “Love Me Harder” con Ariana Grande. E' stato annunciato anche il tour mondiale "After Hours World Tour", che farà tappa a Milano il 1° novembre 2022 al Mediolanum Forum.