Quel duetto magico fra Miley Cyrus e Billy Idol

Oltre a The Weeknd, tra le star musicali che hanno illuminato il Super Bowl 2021, c'è stata anche Miley Cyrus. La pop star ha cantato dal vivo di fronte a 7.000 "eroi dell'assistenza sanitaria", tutti vaccinati, durante il pre-show del seguitissimo evento chiamato TikTok Tailgate. L'artista si è rivelata ancora una volta pura energia, basta vedere le clip per rendersene conto: ha ospitato sul palco icone come Billy Idol e Joan Jett, ha cantato cover di classici del rock e alcune delle sue canzoni di maggior successo. Con il simbolo degli anni '80, Billy Idol, Cyrus ha interpretato due canzoni, "Night Crawling" e il classico "White Wedding". Il video della performance sta facendo il giro del web. In scaletta anche "Party in The U.S.A", che ha chiuso il live e con cui la 28enne ha reso omaggio a una sua grande collega, Britney Spears. Dopo aver cantato la strofa della canzone che recita "And a Britney song was on", Miley ha aggiunto al microfono "We love Britney".