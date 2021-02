Perché Gemitaiz è finito in un mondo post atomico?

In "Mondo Di Fango" un alieno viene inseguito da un militare armato, il tutto nel 2080, con Gemitaiz che concentra il suo flow chiuso in una stanza come un cantastorie. Lo scenario è post atomico, ricorda pellicole epiche come "Blade Runner". Non è un caso che il video si apra con una citazione del filosofo Emil M. Cioran. Il rapper ha da poco pubblicato "QVC9 (Quello Che Vi Consiglio)", da cui è tratto questo pezzo, e si è unito a Mace in alcune tracce dell’album "Obe".

"Mondo Di Fango" è una dichiarazione di sentimenti per la prima e unica musa, la musica, sull’onda di una domanda tormentata: “a che servono gli artisti?”. Un pezzo profondo con suoni calibrati e parole che sembrano scolpirli. È uno dei suoi brani più riusciti: la voce roca sputa fuori visioni, fotografie ed emozioni. Sperimentatore e artista che milita sempre nel campionato hip hop a 360°, senza annacquamenti, Gemitaiz è un cane senza briglie e padroni: gioca con la musica, il livello delle produzioni è molto alto, passando da un brano in cui domina l’ego-trip a un pezzo più viscerale in cui si mette a nudo.