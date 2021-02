"Sanremo? Sappiamo già chi vince"

Colapesce e Dimartino sono tra i “Big” in gara al Festival di Sanremo 2021 e con il brano "Musica leggerissima”, sono pure tra i favoriti, dopo le pagelle delle critica. Ma non hanno intenzione di prendersi sul serio....

I due cantautori siciliani hanno realizzato un video con le loro "previsioni" si classificheranno al quinto posto della classifica finale, che - secondo loro - vedrà all’ultimo posto Francesco Renga, mentre Aiello si aggiudicherà il premio della critica.

“Roba di UDC, massoneria, cavalieri di Malta”, dice nella clip Lorenzo Urciullo, ovvero Colapesce - spiegando ad Antonio Di Martino le fonti delle sue previsioni. Il filmato è ricco riferimenti al deep web e al cinema di Quentin Tarantino: è stato scritto dai due cantautori insieme al regista Zavvo Nicolosi ed è stato realizzato e diretto dal collettivo catanese Ground's Oranges. La clip, riportata di seguito, presenta un cameo di Diodato, a cui Colapesce ha scippato premio vinto lo scorso anno a Sanremo con il brano “Fai rumore”.

Il titolo del filmato, “I mortali”, riprende quello dell’album congiunto di Colapesce e Dimartino, uscito lo scorso 5 giugno e contenente dieci canzoni scritte tutte a quattro mani da Lorenzo e Antonio. "È un disco di pop d'autore. Rispetto ai nostri lavori solisti, qui volevamo provare a fare qualcosa che non avevamo ancora fatto, sperimentando anche a livello linguistico”.