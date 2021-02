Madame: il disco di debutto arriva il 19 marzo

Si intitola semplicemente "Madame": è il disco di debutto della rapper, che sarà in gara al Festival di Sanremo dal 2 al 6 marzo, con "Voce", cofirmata con Dardust. Lo ha annunciato con un post sui social, assieme alla copertina: uscirà il 19 marzo.

Nessun altro dettaglio, se non il fatto che uscirà anche in limited edition, sia su CD che su vinile bianco e crystal clear, autografati, e che lo acquisterà in questi formati potrà partecipare ad una "Fan experience" virtuale. Non è stata ancora comunicata la tracklist: non sappiamo se, oltre al brano sanremese, saranno presenti anche i singoli precedenti, da "Sciccherie" a "Baby" (che potete ascoltare qua sopra), "Sentimi", "17" e "Clito".

Madame, nella serata delle cover di giovedì 4 canterà invece "Prisencolinensinainciusol" di Adriano Celentano. Questo l'annuncio sui social del disco: