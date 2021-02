Massimo Pericolo, guarda il video di "Bugie"

Dopo l’uscita del singolo “Bugie”, che adesso ha anche un video molto evocativo, Massimo Pericolo ha annunciato il suo nuovo album, “Solo Tutto”. Il disco è un viaggio nel passato e nel presente dell’artista. Ogni canzone fotografa un momento diverso della sua vita e racconta, con una capacità fuori dal comune, la realtà cruda di un ragazzo di provincia. Ironia, rabbia, dolcezza sono le armi che usa per parlare di relazioni, successo, soldi e riscatto sociale. Nel suo nuovo singolo Massimo Pericolo espone la propria visione del mondo (“la sola verità è che non ce n’è), si rifiuta di condividere i valori e principi comuni della società usando immagini molto forti che esprimono tutta la necessità di un ragazzo di 28 anni di farla finita con tutte le bugie che ci raccontiamo quotidianamente. La sceneggiatura del videoclip di “Bugie” è a opera dello stesso Massimo Pericolo, così come già successo per i precedenti video di “Beretta”, “Polo Nord” e “Sabbie D’Oro”, e racconta alcune scene di ipocrisia quotidiana in un palazzo dal quale a fine video trasloca, lasciando la sua vecchia vita alle spalle.