La vittoria dei Maneskin fa arrabbiare i francesi

I Maneskin hanno trionfato all'Eurovision con "Zitti e buoni". La band romana si era classificata solo 4° per le giurie con 206 punti dietro Malta (3°), Francia (2°) e Svizzera (1°), mentre ha trionfato nel televoto con ben 318 punti. Nella classifica complessiva ha battuto la Francia (seconda) e la Seconda (terza) che erano in testa per il voto delle giuria.

Alla premiazione è seguita a tarda notte la conferenza stampa: è emersa una polemica per questo video, rilanciato soprattutto dai fan francesi, molto arrabbiati, che hanno chiesto la squalifica della band. Sembra infatti che Damiano faccia un tiro di coca

Does Italy's singer realise this is being live broadcast across an entire continent? pic.twitter.com/QLw9Nnf5tT — Calgie (@christiancalgie) May 22, 2021

La risposta è arrivata subito: "Thomas aveva rotto un vetro, non uso droghe, ragazzi" è la risposta secca di damiani. La band ha poi risposto ulteriormente su Instagram in maniera più dettagliata: "Siamo pronti a fare un test". Ovviamente nessuna conseguenza, anche se oggi Paris Match, uno dei settimanali francesi più diffusi, ha rilanciato chiedendo nuovamente la squalifica.

Qualche polemica - ma questa volta la band non c'entra - anche per il siparietto finale su Rai1, mentre si celebrava la vittoria, con i conduttori in mutande per festeggiare: