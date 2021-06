Capo Plaza annuncia il tour: Radio 105 è la radio ufficiale

L’artista, riconosciuto fra i più significativi della scena trap contemporanea, annuncia il suo nuovo "Plaza, Il Tour" nei club delle principali città italiane:

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022 TORINO @ TEATRO CONCORDIA

SABATO 19 FEBBRAIO 2022 ROMA @ ATLANTICO LIVE

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022 MILANO @ ALCATRAZ

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022 FIRENZE @ TUSCANY HALL

SABATO 26 FEBBRAIO 2022 PADOVA @ GRAN TEATRO GEOX

Biglietti disponibili in prevendita da venerdì 11 giugno ore 11:00 su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com Presale esclusiva per gli iscritti a Mylivenation.it dalle ore 11:00 del 10 giugno Milano, 8 giugno 2021 – Il “Giovane Fuoriclasse” Capo Plaza, protagonista assoluto e indiscusso della scena trap contemporanea, ritorna dal vivo nel febbraio 2022, con un tour nei club delle principali città italiane: l’apertura di Plaza, Il Tour è attesa il 17 febbraio 2022 a Torino, al Teatro Concordia. Seguirà Roma all’Atlantico Live il 19, Milano, all’Alcatraz il 22, Firenze alla Tuscany Hall il 24, Padova al Gran Teatro Geox il 26.

I biglietti, nella formula Posto Unico oppure con “VIP package” in numero limitato che include la possibilità di ingresso anticipato, sono disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 11:00 di giovedì 10 giugno e a seguire, dalle 11:00 di venerdì 11 giugno, in vendita generale su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e relativi punti vendita autorizzati sul territorio. Intanto il 18 giugno 2021 è attesa l’uscita di “PLAZA – deluxe edition” (su etichetta Atlantic/Warner Music Italy), la nuova versione – arricchita da 5 nuovi brani - del secondo album dell’artista salernitano, uscito nel gennaio scorso, entrato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti e certificato Platino con 148 milioni di stream sulle piattaforme digitali.

Capo Plaza a soli vent’anni, già con il primo album “20”, uscito nel 2018 e certificato Oro in due settimane, e un singolo scalaclassifiche come Tesla, si è imposto all'attenzione di tutta la scena rap italiana, diventandone uno dei più rilevanti esponenti. I suoi testi - che parlano anche di redenzione e rivendicazione - mandano un messaggio molto forte ai fan: se credi in te stesso, niente può impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi. Un anno dopo l’uscita, l'album era ancora nella Top 15 della classifica italiana Spotify Global Top 200. Capo Plaza in breve conquista una grande popolarità anche in Europa e il primo tour europeo "Da zero a 20" inizia a Berlino nel 2019, continua con vari sold out a Barcellona, Parigi e Londra e si conclude a Milano. Nel 2021 il tanto atteso seguito "PLAZA", diventa Platino in meno di 2 mesi. Il progetto di successo vanta ospiti internazionali come Gunna, A boogie wit da hoodie, Lil Tjay, Luciano, nonché il rapper italiano e amico di lunga data, Sfera Ebbasta.

Radio partner di Plaza, Il Tour è RADIO 105

https://www.instagram.com/capoplaza/ https://www.facebook.com/CapoPlaza CAPO PLAZA – PLAZA, IL TOUR Giovedì 17 febbraio 2022 - Torino @ Teatro Concordia Sabato 19 febbraio 2022 - Roma @ Atlantico Live Martedì 22 febbraio 2022 - Milano @ Alcatraz Giovedì 24 febbraio 2022 - Firenze @ Tuscany Hall Sabato 26 febbraio 2022 - Padova @ Gran Teatro Geox Ingresso: Biglietto Posto Unico: € 30 + prevendita Vip Pack: Early Entrance: € 55 + prevendita (incluso biglietto di ingresso) Il VIP Package EARLY ENTRANCE include:

• un biglietto di ingresso valido per lo show

• Early Entry: accesso prioritario alla venue Biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati

Info: www.livenation.it