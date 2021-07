Blanco e Sfera Ebbasta, ecco il video di "Mi fai impazzire"

Online il video di “Mi Fai Impazzire” di Blanco e Sfera Ebbasta diretto da Andrea Folino. Nel brano si incontrano due mondi speculari, due artisti che hanno la capacità di ritrarre la realtà senza didascalie. Tra synth e chitarre distorte, la clip si muove in atmosfere tipicamente estive e anni ’80 e ricorda i thriller di Stephen King e la saga di Venerdì 13. Un viaggio in macchina, gli amori omosessuali, una casa di campagna, il bar stile Overlook Hotel e una corsa a perdifiato nella natura. Diretto dal regista di origini sarde, il video ribalta quello che sembrava essere il significato della canzone grazie alle due protagoniste interpretate da Camilla Semino Favro e Cristina Pelliccia. Al centro l’intreccio amoroso fra le due e il rapporto con due amici che non fanno una bella fine.