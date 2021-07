Caparezza, ecco il video di "Campione dei Novanta"

Dopo "La scelta", Caparezza ha pubblicato un nuovo video. Questa volta si tratta di quello che accompagna "Campione dei Novanta", quinta traccia dell'album "Exuvia". Tramite un post condiviso su Instagram, l'artista ha spiegato come è nato il visual: "Lo ammetto, ho un debole per i disegnatori. Qualche settimana fa mi sono imbattuto in un corto di Wallie che mi vedeva protagonista. Il clip, colorato e caotico, mi ha colpito subito. Nel giro di qualche minuto ho ottenuto il suo numero, l’ho chiamato, gli ho fatto i complimenti e gli ho commissionato il video di 'Campione Dei Novanta'."

Caparezza presenterà le canzoni del nuovo disco "Exuvia" e i successi che hanno segnato la sua carriera nel corso del tour nei palazzetti che lo vedrà impegnato a febbraio e marzo 2022.

Di seguito puoi dare un'occhiata alle date dei concerti:

19 febbraio 2022 - Jesolo, Pala Invent

23 febbraio 2022 - Mantova, Grana Padano Arena

25 febbraio 2022- Firenze, Nelson Mandela Forum

26 febbraio 2022 - Livorno, Modigliani Forum

4 marzo 2022- Pesaro, Vitrifrigo Arena

5 marzo 2022 - Bologna, Unipol Arena

11 marzo 2022 - Roma, Palazzo dello Sport

14 marzo 2022 - Ancona, Pala Prometeo

16 marzo 2022 - Napoli, Palapartenope

18 marzo 2022 - Bari, Palaflorio

21 marzo 2022 - Catania, Pala Catania

25 marzo 2022 - Milano, Mediolanum Forum

29 marzo 2022 - Torino, Pala Alpitour