Loredana Berté: “Bollywood” è il suo nuovo singolo

“Bollywood” è il nuovo singolo di Loredana Berté. Il brano anticipa la release di “Manifesto” - prodotto da Luca Chiaravalli, l’attesissimo album di inediti che vedrà la luce il prossimo 5 novembre. Il titolo del brano fotografa da subito il mondo musicale di un’artista italiana da sempre cosmopolita e internazionale. Un’artista con una lunga e grandissima storia che ad ogni nuova uscita ha saputo però abbracciare la contemporaneità, anzi spesso ha anticipato i tempi, nei suoni e nei testi delle sue canzoni.

Già al primo ascolto “Bollywood” ti prende per mano e ti porta in un nuovo mondo, il testo è ricco di immagini che raccontano una riconquistata voglia di fare festa, … “facciamo festa come a Bollywood… ma ricordiamoci sempre … “che sottile linea c’è tra caos e libertà”. Nelle canzoni di Loredana troviamo sempre una profondità che rimane nel tempo e anche in “Bollywood” con parole chiare e dirette si ricorda l’eguaglianza, il diritto ad essere liberi, perché siamo in un mondo “dai mille colori e da sempre ci sto bene in questo melting pot”.

Loredana Berté ha sempre viaggiato tantissimo, dal Messico alla Cina, dalla Giamaica al Brasile, spinta dalla curiosità verso tutte le culture. La stessa curiosità che ha sempre avuto per le contaminazioni artistiche, che nella sua musica sono un tratto distintivo, nessuna barriera in geografia come per i generi musicali: ha spaziato dal rock al funky, dal reggae al rap, ovunque nuove frontiere e mai confini.