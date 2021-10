Baby Gang e Capo Plaza: ecco il video "Ma Chérie"

È uscito il video ufficiale di "Ma Chérie", singolo di Baby Gang realizzato insieme a Capo Plaza. La clip riprende il linguaggio diretto e duro proprio del rapper, che si ripercuote nelle immagini a volte forti (il carcere, la polizia, i club), a cui si aggiunge la narrazione che sottolinea un senso di accettazione della fama e l’invidia che essa produce.

Il video di "Ma Chérie" arriva circa un mese dopo quello di "Casablanca", brano realizzato da Baby Gang in collaborazione con Morad, rapper molto conosciuto in Spagna e in tutto il Nord Africa. La clip è stata girata interamente in Marocco, proprio nella città natale del rapper, e mostra il luogo in cui Baby Gang è nato e cresciuto i primi anni della sua vita. Sia "Ma Chérie" che "Casablanca" fanno parte di "Delinquente", album di debutto di Baby Gang pubblicato ad agosto.