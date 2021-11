Coez: il video di "Come nelle canzoni" è puro romanticismo

Come promesso, lunedì 29 novembre Coez ha pubblicato il video ufficiale di "Come nelle canzoni", il suo nuovo singolo estratto dall'album "Volare", in uscita il 3 dicembre. La clip, diretta da Marco Proserpio, è quasi completamente in bianco e nero ed è stata girata a Parigi, città romantica per antonomasia, dove Coez si aggira solitario cantando con un microfono. Le strade deserte e fredde della metropoli regalano al brano un’atmosfera malinconica e notturna, tra ricordi del passato e sentimenti espressi a cuore aperto.

Il testo del brano parla di una storia d’amore e dei ricordi di una relazione iniziata molto tempo fa, e poi finita. È una dedica a quella che è stata la propria metà, a cui si è dato tutto e con cui si sono condivisi momenti impressi nella mente: "Con te ho imparato il termine mancarsi". "Come nelle canzoni" segue l'uscita dei pezzi già editi "Flow Easy" e "Wu-Tang", pubblicati rispettivamente il 6 ottobre e il 23 settembre. Tutti e tre hanno anticipato l'arrivo di "Volare", nuovo disco che Coez rilascerà venerdì 3 dicembre.