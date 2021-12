Canzone di Natale: gli auguri in rima di Snoop Dog

"Snoop Dogg presenta Christmas in Tha Dogg House" è un album particolare del rapper americano Snoop Dogg. Il disco è stato pubblicato il 16 dicembre 2008 e ancora oggi rimane un classico per i fan del genere. L'artista non ha mai smesso di seguire questo immaginario natalizio: nel 2020, infatti, Snoop ha pubblicato l'ep da titolo "Funky Christmas". Insomma, non è Natale senza una buona carrellata di rime di uno dei rapper più divertenti della scena.