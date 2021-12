FKA twigs e The Weeknd hanno pubblicato "Tears in the Club"

FKA twigs e The Weeknd hanno pubblicato il loro nuovo singolo "Tears in the Club". La canzone è stata coprodotta da Arca, Cirkut ed El Guincho. Arriva accompagnata anche da un nuovo video musicale diretto da Amber Grace Johnson. “Tears in the Club” segue il singolo di novembre di FKA Twigs “Measure of a Man”. L'anno scorso, durante Programs at Home, FKA twigs ha detto di aver completato il suo nuovo album durante il lockdown. "Magdalene", il suo ultimo progetto, è uscito nel 2019.