Stromae canta i suoi pensieri suicidi in diretta tv

I telespettatori del tg francese di TF1 sono rimasti senza parole quando Stromae, intervistato da Anne-Claire Coudray, ha iniziato a cantare il suo nuovo brano “L’enfer (l’inferno)”, una canzone che parla esplicitamente di depressione e pensieri suicidi. “Hai lottato per sette anni con un certo disagio, ne parli senza mezzi termini. Nelle tue canzoni affronti molto anche il tema della solitudine: la musica ti ha aiutato a liberartene?”, chiede la giornalista. E il cantante belga, in risposta, inizia a cantare il suo ultimo singolo, “L'enfer” in cui sviscera tematiche sofferte. “A volte ho pensato al suicidio, non ne vado fiero. A volte crediamo che questo sia l'unico modo per zittirli, questi pensieri che mi fanno vivere un inferno, questi pensieri che mi fanno vivere un inferno", canta Stromae, interpretando per la prima volta il brano in pubblico e spiazzando tutti. Geniale: la performance è diventata il video di lancio del pezzo. “L’enfer” è il secondo singolo tratto da “Multitude”, il nuovo disco che il cantante pubblicherà il 4 marzo.