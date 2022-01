Katy Perry: nel nuovo video balla in uno scenario futuristico

"No one can replace it. I'm always your favorite" canta sicura su un beat potente e su una melodia di pianoforte una Katy Perry, tornata mora, e accompagnata da robot e scenari futuristici: è l'attesissimo videoclip di "When I'm Gone", nuovo singolo della star del pop e di Alesso. "Sono così felice dell'uscita di questo singolo. Abbiamo atteso un anno prima di condividerlo con tutti voi. Sono onorato di collaborare con Katy in un brano dance così fantastico e con Espn che ci ha resi i primi artisti a mandare in onda la première di un videoclip musicale all'interno dell'intervallo del College Football Playoff National Championship. Ho amato lavorare con Katy e credo che il brano e il video siano superlativi" dice il produttore di musica dance nominato ai Grammy. "Tutti sanno che quando si tratta dei miei videoclip mi piace valicare i confini e dare il meglio di me stessa per creare opportunità uniche per i miei fan. Espn e il College GameDay hanno un posto speciale nel mio cuore. È stato bellissimo e naturale collaborare in questo progetto con Alesso", aggiunge Katy Perry.