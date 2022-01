Tommaso Paradiso, è uscito il nuovo pezzo "Lupin"

"Corre una lacrima sulla lama della spada di Goemon": è un omaggio esplicito all'universo dell'omonimo personaggio ideato nel 1967 dal fumettista giapponese Monkey Punch, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che si intitola "Lupin". Il brano anticipa il nuovo album dell'ex leader dei Thegiornalisti, “Space Cowboy”, previsto per il 4 marzo. Arriva dopo "La stagione del cancro e del leone" e dopo i singoli "Magari no", "Ricordami", "Ma lo vuoi capire", "I nostri anni" e "Non avere paura".

Il brano è scritto da Tommaso Paradiso e prodotto da Federico Nardelli. Il cantautore romano lo suonerà in occasione dei due concerti in programma venerdì 21 gennaio al Fabrique di Milano e domenica 23 gennaio all'Atlantico di Roma, pensati per stemperare l'attesa dei fan dopo il rinvio dei concerti nei palasport del tour "Sulle nuvole", originariamente in programma nell'autunno del 2020 e poi spostato prima alla primavera dell'anno scorso e poi a quella di quest'anno. La tournée dovrebbe partire il 26 marzo dal Palainvent di Jesolo.