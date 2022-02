Paky: il suo primo album è "Salvatore"

"Salvatore" è l’album di debutto di Paky disponibile da venerdì 11 marzo su tutte le principali piattaforme digitali e in versione cd fisico per Island Records/Universal Music Italia. Dopo il successo dei singoli "Blauer", che ha totalizzato oltre 6.3 milioni di stream e oltre 2.5 milioni di views, e "Mama I’m a Criminal", il cui video ha debuttato al #1 in tendenze su YouTube e al #3 della Top 50 di Spotify Italia con oltre 1 milione di stream in soli tre giorni, Paky annuncia il suo primo album ufficiale, uno dei progetti più attesi dalla scena negli ultimi anni.

Una crescita inarrestabile, quella dell’artista di Rozzano, costellata da singoli diventati veri e proprio manifesti nell’immaginario collettivo e collaborazioni con i più grandi del panorama urban nazionale, tra questi Marracash, Guè, Sfera Ebbasta, brani che hanno colpito pubblico e critica per la scrittura e per l’estetica assolutamente inedite. Graffiante, emotiva, scura, la voce di Paky è l’icona contemporanea di un nuovo mondo.