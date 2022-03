Fabri Fibra insieme a Colapesce e Dimartino nel nuovo video

"Propaganda" è il titolo del nuovo singolo di Fabri Fibra, pubblicato in concomitanza con l’uscita del nuovo progetto discografico "Caos". Sesta traccia del disco, la canzone vede tra le altre anche la firma di Colapesce e Dimartino a impreziosire strofe e ritornello. Ecco come il rapper di Senigallia ha raccontato il significato di Propaganda e il ruolo della canzone all’interno di un album che è un’importante critica al mondo in cui viviamo in questi tempi: “Sopra questa strumentale di Zef ho scritto la storia di questo elettore che rimane deluso dal candidato politico di turno. Non me ne intendo molto di politica, ma se potessi, darei il mio voto a Dimartino e Colapesce per questo ritornello. Volevo scrivere un pezzo che raccontasse come la propaganda politica illuda le persone”. Propaganda, interpretato da Fabri Fibra con Colapesce e Dimartino, è stato scritto dallo stesso Tarducci con Alessandro Pulga, Davide Petrella e Stefano Tognini. Nella canzone, il rapper veste i panni di un uomo qualunque e di un lavoratore serio e onesto che cerca nei nuovi rappresentanti politici la sua unica via di fuga per un futuro migliore, salvo poi il loro rivelarsi puri mezzi di propaganda di una politica che non fa altro che illudere i suoi elettori.