Harry Styles fa sognare con "As It Was"

Harry Styles è tornato: il cantante ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo, "As It Was", prima anticipazione dal prossimo album "Harry’s House", in uscita il 20 maggio a tre anni di distanza dal precedente "Fine Line". Come si legge sull'edizione statunitense di "Rolling Stone", "As It Was" viene descritta come una delle canzoni "emotivamente più potenti" che l'ex One Direction abbia mai fatto, in cui l'artista affronta i cambiamenti personali e nel ritornello canta: “In this world it’s just us/You know it’s not the same as it was". Oltre al suo ritorno, il nuovo brano di Harry Styles segna anche il cambiamento audace del cantante, che con "As It Was" propone un brano più vulnerabile rispetto ai singoli passati, ma senza perdere sonorità accattivanti.