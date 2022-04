Sottotono: "Poco male" è la nuova canzone

"Poco Male" è il nuovo singolo dei Sottotono, accompagnato dal videoclip ufficiale. La canzone è un invito a trovare sempre il lato positivo di tutte le situazioni, anche quelle che sembrano irreparabili. La ritmicità del singolo è data dalla batteria e da accordi ripetuti di pianoforte che rallenta poco prima del ritornello, seguendo la vocalità di Tormento, per poi esplodere in un ritornello che entra subito in testa.

"È un brano dedicato alla mia compagna di viaggio, noi due sempre insieme. Vivendo sempre al presente con tutte le contraddizioni che comporta crescere. Soci in affari che in un modo o nell’altro sanno sempre come cavarsela. Ci perdiamo e ci ritroviamo, la chiave è riscoprire ogni volta che abbiamo da imparare l’uno dall’altra. Pronti a dare tutto uno per l’altra”, questo dice il duo.

Il video, prodotto da Borotalco.tv con la regia di Fabrizio Conte, è un unico long take girato per le strade di Milano. La metropoli, avvolta dal silenzio della notte e allo stesso tempo tenuta viva dalle luci dei palazzi, ha come unici protagonisti ancora svegli Big Fish e Tormento, che guidano per le strade deserte, viaggiando verso una meta che non esiste, ma che aiuta a mettere in ordine i pensieri.