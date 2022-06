Il nuovo video dei Måneskin cita Tarantino e Hitchcock

Il videoclip di "Supermodel", il nuovo brano dei Maneskin, è stato girato a Londra ed è stato diretto dal duo Bedroom Projects e Ben Chappell. Nella clip, con i Måneskin assoluti protagonisti, sono evidenti elementi classici del cinema di Tarantino e di Hitchcock. La band romana ha raccontato: "Nel brano abbiamo cercato di catturare un'atmosfera cinematografica con protagonista un personaggio enigmatico e volevamo che anche il video riflettesse questo stile. Dopo aver avuto l'idea, abbiamo lavorato a stretto contatto con i registi per ricreare inquadrature e sequenze dei nostri film preferiti di quegli anni. Ci siamo divertiti molto a girare a Londra, in scene divertenti che ci hanno ricordato un B-movie poliziesco”. E ancora: "Nel videoclip di 'Supermodel' volevamo proprio rendere omaggio ai nostri film preferiti degli anni '90", ha dichiarato il quartetto capitolino in una nota stampa per presentare il filmato.