Per i Backstreet Boys è già Natale

L'atmosfera classica del periodo inizia ad avvolgere le nostre vite e anche le canzoni. I Backstreet Boys iniziano a diffondere lo spirito natalizio con l'uscita del video ufficiale di "Last Christmas" dal loro nuovo album di Natale "A Very Backstreet Christmas" pubblicato il 14 ottobre da BMG. Diretto da Bill Fishman, il video offre ai fan uno sguardo sui componenti della band che si immergono nello spirito delle feste.

Numero uno in classifica

"A Very Backstreet Christmas" ha debuttato, negli USA, al numero 1 della classifica Billboard's Top Holiday Albums e nella top 20 della Billboard 200 e contiene classici delle feste senza tempo come "White Christmas", "Silent Night" e "Have Yourself A Merry Little Christmas" e tre nuove canzoni natalizie originali: "Christmas In New York", "Together" e "Happy Days". Oltre l'uscita del loro primo album di Natale in assoluto e il video musicale di oggi, i Backstreet Boys continueranno a fare sorprese ai fan durante le festività natalizie. Per 29 anni i Backstreet Boys hanno pubblicato canzoni pop di grade successo rendendoli una delle pop band più influenti. Con innumerevoli #1, tour da record, numerosi premi e vendite mondiali superiori a 130 milioni, i BSB sono stati riconosciuti come la boy band più venduta della storia.