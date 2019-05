Jennifer Lopez: sua figlia di 11 anni stupisce tutti con la sua voce

Emme, la figlia di 11 anni che Jennifer Lopez ha avuto con l'ex marito, il cantante e attore Mark Anthony, sembra avere tutte le carte in regola per diventare una vera star.

La ragazzina, infatti, è stata protagonista di una piccola esibizione canora privata che ha lasciato tutti senza parole. Emme, su invito di sua madre, ha cantato alcuni versi di un successo di Alicia Keys del 2003: "If I Ain't got you".

Anche se si tratta di poche strofe appena abbozzate, la performance della piccola Emme lascia tutti di stucco e il suo video, pubblicato in rete dalla madre, ha fatto immediatamente il giro del web.

Pare proprio che Emme abbia ereditato il talento della bella JLo!