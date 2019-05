Guarda il video di "Calipso" con Sfera Ebbasta, Mahmood e Fabri Fibra

È online da oggi il video del nuovo singolo di Charlie Charles con la partecipazione straordinaria di Sfera Ebbasta, Mahmood, Fabri Fibra e Dardust. "Calipso", questo il nome del brano. Il video è molto suggestivo e come location è stato scelto il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, per gentile concessione della soprintendenza.

Una formazione straordinaria per una canzone fresca, orecchiabile e che sicuramente diventerà il nuovo tormentone dell'estate. Ecco le prime strofe:

Io non so più dove ho messo il cuore

Forse non l’ho mai avuto

Forse l’ho scordato

Dentro ad una ventiquattrore

Ma non mi ricordo dove

"Calipso" è stata presentata al grande pubblico durante il concerto di Sfera Ebbasta al Forum di Assago. Per l'occasione, e a sorpresa, sono saliti sul palco anche Mahmood e Fabri Fibra... per un momento davvero unico.