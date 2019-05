Adam Lambert: guarda il video di "New Eyes"

È stato pubblicato il 14 maggio il video del singolo "New Eyes" di Adam Lambert. L'artista, conosciuto anche per essere il frontman dei Queen di oggi, dovrebbe far uscire a breve il quarto album in studio, anticipato da questo pezzo. Ancora non si hanno conferme, ma l'LP potrebbe chiamarsi "Velvet". La sua ultima fatica discografica, "The Original High", risale al 2015.

La clip, diretta da da Miles & AJ, riproduce un'atmosfera quasi onirica, molto dark e sensuale. Le immagini sono accarezzate dalla voce inconfondibile dell'artista. Fino al 2020, Lambert è impegnato nel "Rhapsody Tour", insieme ai Queen. Le ultime date sono fissate per febbraio del prossimo anno, forse potrebbe esserci qualche tappa in più in Europa. A quanto pare, però, questo potrebbe essere l'ultimo live della band di Freddie Mercury.

Nel frattempo, godetevi questa bellissima canzone.