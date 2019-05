Ecco il video dell'esibizione di Mahmood alla semifinale dell’Eurovision Song Contest

Quest’anno all’Eurovision Song Contest a rappresentare l’Italia è Mahmood, il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Sul palco di Tel Aviv il cantante milanese ha riproposto proprio la canzone con la quale ha vinto all’Ariston, la sua hit “Soldi”, un brano che racconta del difficile rapporto con il padre che l’ha abbandonato quando era piccolo.

In quanto l'Italia è uno dei "Big 5", ossia i paesi che hanno dato un fondamentale apporto alla creazione dell'Eurovision, Mahmood gareggerà direttamente in finale: l'esibizione è stata precedentemente registrata e poi mostrata al pubblico. Come il vincitore di Sanremo, sono direttamente in finale il Regno Unito, la Germania, la Spagna, la Francia e il paese ospitante, quindi Israele.

Mahmood, anche in questa gara internazionale, ha dato il meglio di sé con un’esibizione grandiosa: sul palco insieme a lui c’erano tre ballerini e lo stesso cantante ha accennato dei passi di danza durante il ritornello, mentre sul maxischermo alle sue spalle alcune immagini e alcuni versi tradotti in inglese raccontavano la canzone.

Il cantante è riuscito a coinvolgere il pubblico che ha risposto con grande partecipazione al battito di mani del ritornello. Quella di ieri sera era la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest: domani sera, 18 maggio, rivedremo Mahmood esibirsi alla finale che verrà trasmessa anche dalla tv italiana e che vedrà sul palco di Tel Aviv anche grandi ospiti, tra i quali Madonna.