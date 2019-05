Laura Pausini e Biagio Antonacci: guarda in esclusiva le prove del tour

Ci siamo, il 26 giugno partirà il tanto atteso tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci. I due cantanti italiani sono pronti a far impazzire tutti i fan con il loro "Laura Biagio Stadi 2019", che avrà inizio dallo Stadio San Nicola di Bari. E in questi giorni Laura e Biagio sono alle prese con le prove della scaletta che porteranno ai live in giro per l'Italia.

Ecco che arriva un video in esclusiva dove si sentono le loro voci fondersi in una e dare vita a una performance che lascerà il pubblico con il fiato sospeso. Nella clip vediamo i due artisti che cantano "Resta in ascolto" e "Sognami", entrambe in una versione diversa dall'originale. La bravura e la versatilità della coppia si riconosce fin dal primo accordo. Ed è subito amore!

Guarda anche tu il video ed emozionati un po'.

Per tutti quelli che vogliono vedere Laura e Biagio dal vivo, ecco le tappe del loro tour:

- 26 giugno Bari, Stadio San Nicola

- 29 giugno Roma, Stadio Olimpico

- 4 e 5 luglio Milano, Stadio San Siro

- 8 luglio Firenze, Stadio Artemio Franchi

- 12 luglio Bologna, Stadio Dall'Ara

- 17 luglioTorino, Stadio Olimpico

- 20 luglio Padova, Stadio Euganeo

- 23 luglio Pescara, Stadio Adriatico

- 27 luglio Messina, Stadio San Filippo

- 1 agosto Cagliari, Arena Fiera