Eros Ramazzotti, pubblicato il video di “Siamo”, dove i protagonisti sono i fan

L’ultima serie di concerti di Eros Ramazzotti è stata davvero memorabile: le 29 date del “Vita ce n’è World Tour”, infatti, sono state tutte sold out, un evento eccezionale che dimostra ancora una volta quanto il cantante sia amato in tutto il mondo.

Questo enorme successo e il grande affetto mostrato dai fan dovevano essere raccontati: per farlo, Eros ha scelto di utilizzare proprio le immagini dell’ultimo tour per il video del nuovo singolo, intitolato “Siamo”. Nella clip, pubblicata oggi su YouTube, i fan sono i veri protagonisti e alcuni spezzoni dei concerti si alternano alle immagini del backstage. Il video si chiude poi con un Eros emozionato che dal palco saluta e ringrazia il suo pubblico.

A proposito di tour, tramite i social, Eros ha fatto sapere che è in pieno recupero dopo l’intervento alle corde vocali al quale ha dovuto sottoporsi di recente. L’operazione, tra l’altro, lo ha costretto a posticipare i concerti americani già in programma, ma presto verranno annunciate le nuove date.

“Ho iniziato a muovermi a piedi e in bici – ha scritto Eros su Instagram – riabilitazione ok. Ho incontrato nonno Libero e mi sono detto: vivere in campagna fa bene alla mente e al fisico. Complimenti nonno Libero”. Con queste parole, il cantante romano conferma che questo periodo di riposo gli sta facendo bene, sta recuperando e l’11 luglio sarà pronto per riprendere il tour che ricomincerà da Locarno e per creare di nuovo quella magica intesa con il suo pubblico, come si vede nel video di “Siamo”.