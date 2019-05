Katy Perry, ecco il video del nuovo singolo “Never Really Over”

Katy Perry è tornata: è uscito oggi il suo nuovo singolo “Never Really Over”, dopo due anni dall’ultimo disco “Witness”. Dopo la fine del tour legato a quell’album, la cantante si è presa un periodo di pausa, per poi tornare a febbraio con “365”, il singolo in collaborazione con DJ Zedd.

Questo nuovo singolo anticipa invece il nuovo disco che arriverà a breve. Questa canzone racconta di una relazione che sembrava finita ma che in realtà è poi risbocciata: forse Katy si è ispirata a quanto le è accaduto con il suo attuale fidanzato, nonché futuro sposo, Orlando Bloom, in quanto i due tempo fa si sono presi un anno di pausa per poi tornare insieme più innamorati di prima.

Il video è stato diretto da Philippa Price ed è stato girato vicino a Malibu: Katy appare in versione hippie-chic che ricorda molto gli anni ’60 e ’70 e si scatena, come sempre, in divertenti coreografie piene di colori. “Tutte le nostre relazioni, dal primo amore e gli amori andati male fino al grande amore, diventano tutti parte di te – ha spiegato la cantante come riporta Just Jared - Nessuno di essi è mai veramente finito e, una volta che accetti sia l'oscurità che la luce, potresti scoprire che l'oscurità ti ha portato alla luce”.