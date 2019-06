Le Coliche rispondono a J-Ax: ecco la parodia di “Ostia Lido”

Pochi giorni fa J-Ax ha lanciato il suo singolo estivo “Ostia Lido”, un pezzo dal ritmo perfetto per diventare un tormentone. Il messaggio della canzone è: non importa dove vai in vacanza, l’importante è la compagnia. In sostanza, anche il litorale romano è un posto bellissimo come Puerto Rico, purché si passino le vacanze con le persone giuste.

“A Ostia vacce te, io vado a Puerto Rico. Tu tieniti Riccione come Paradiso e balla Despacito”, questo rispondono al rapper Claudio e Fabrizio, i componenti del duo comico romano Le Coliche. I due hanno realizzato una parodia della hit estiva di J-Ax con tanto di videoclip, diretto da Giacomo Spadoni, in cui vengono riprese alcune sequenze del video originale, ma rivisitate in chiave divertente.

Il risultato è davvero esilarante, soprattutto la scena finale dove compare anche lo stesso J-Ax mentre, insieme a Claudio e Fabrizio, cerca una meta per le vacanze. Non è la prima volta che Le Coliche si cimentano con una parodia di un tormentone estivo: in passato, ad esempio, lo hanno già fatto con la canzone “Riccione” dei Thegiornalisti, intitolando la loro rivisitazione “Thegiornalai – la verità dietro Riccione”.