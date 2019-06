Fabrizio Moro, fuori oggi il video della versione “Figli di nessuno (Amianto)” feat. Anastasio

Dopo “Ho bisogno di credere”, è uscito oggi il secondo singolo estratto dall’ultimo album di Fabrizio Moro, pubblicato il 12 aprile scorso: si intitola proprio come il disco, “Figli di nessuno (Amianto)”, ma il singolo pubblicato oggi è una nuova versione rispetto a quella contenuta nell’album.

Dopo aver incontrato per caso negli studi di registrazione della Sony Music il rapper vincitore della 12esima edizione di X-Factor, Anastasio, Moro ha infatti deciso di coinvolgerlo e di aggiungere a questa canzone anche un pezzo rappato che ben si sposa con il tema del brano, una profonda denuncia sociale: il testo della canzone, infatti, parla degli ultimi, di chi vive ai margini della società e lotta ogni giorno per una vita migliore, quelli che appunto il cantautore definisce “i figli di nessuno”.

“Quando ho incontrato Anastasio negli studi di registrazione della Sony Music – ha raccontato Moro in proposito - se ne stava tutto zitto in un angolo... distaccato dal mondo e col disagio espresso negli occhi. Gli ho fatto ascoltare ‘Figli di nessuno’ perché sapevo che si sarebbe riconosciuto in quelle parole… Allora ha iniziato a parlare e anzi, ha fatto di più… Sulle mie note, ha vomitato un pezzo di quel disagio esistenziale che io gli avevo letto nello sguardo. Lo stesso disagio che mi ha permesso di scrivere questa canzone”.

Il video, che in poche ore ha fatto il pieno di visualizzazioni, mostra il cantante e il rapper nelle strade di una periferia, tra i palazzoni delle case popolari, in mezzo ai “figli di nessuno” che le abitano, per raccontare anche con le immagini di quel disagio che queste persone vivono ogni giorno sulla loro pelle.

