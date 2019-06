Elisa e Carl Brave, fuori oggi il video della nuova versione di “Vivere tutte le vite”

È disponibile da oggi il video ufficiale di “Vivere tutte le vite”, il nuovo singolo di Elisa tratto dall’ultimo album “Diari aperti”. In questa nuova versione del brano, però, la cantante friulana duetta con Carl Brave, il rapper trasteverino che compare insieme a lei nel video.

Nella clip, Elisa e il rapper viaggiano per le strade della capitale a bordo di una Vespa, destreggiandosi nel traffico romano per poi fermarsi in diversi luoghi, come un’osteria tipica o un vicolo del celebre quartiere di Trastevere.

Questa nuova release segue quella di “Secret Diaries”, un EP composto da quattro brani inediti con i quali Elisa è tornata a cimentarsi nella lingua con la quale ha composto la maggior parte dei suoi successi, ossia l’inglese. Ma la cantante non si fermerà qui: a luglio tornerà in tour, stavolta all’estero, per poi tornare in Italia in autunno sui palchi dei più importanti palazzetti italiani.

