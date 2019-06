Lo Stato Sociale feat. Arisa e M¥SS KETA: ecco il video del singolo "Dj di m****"

Lo Stato Sociale esce con un nuovo singolo, "DJ di m****", a distanza di un anno da "Primati". Il brano è realizzato con la collaborazione di Arisa, che ha da poco concluso il suo tour nei club, e M¥SS KETA, attualmente impegnata con la promozione dell'album "Paprika".

Dopo la presentazione in anteprima al Festival dell’amore a Milano, il video ufficiale del singolo è stato pubblicato ieri sul canale ufficiale della band: la regia è di Davide Spina e Matteo Bombarda, su un'idea dei ragazzi.

Il video, girato a Fuerteventura, rappresenta una ragazza nuda che percorre una strada deserta su uno skateboard, rivestendosi durante il percorso e seguendo le parole del testo della canzone. Sullo sfondo si vedono i ragazzi de Lo Stato Sociale, Arisa e M¥SS KETA, rappresentati come giganti nudi (pixelati) con i loro difetti, ponendosi "in contrasto ai classici modelli proprio come il brano gioca con l’idea di un amore caduco e a tempo determinato, specchio di un mondo in cui l’esagerazione e il trovarsi schiacciati in estremi si ripercuote nelle vite sentimentali”.

A proposito del video gli artisti hanno dichiarato: "Abbiamo voluto cambiare il nostro modo di concepire il visivo in relazione alla musica, creando un contrasto tra la forza estetica delle immagini e la nostra presenza surreale e naturale al tempo stesso, come elementi del paesaggio".

Dopo l'appuntamento a Milano e Bologna, Lo Stato Sociale sarà a Roma il 15 Giugno (DjSet @ Ex Cartiera) con ospiti a sorpresa e tanti brani, compresi i vecchi classici della band.

