Takagi & Ketra: guarda il video di "Jambo" con Giusy Ferreri e Omi

Zanzibar, Tanzania e Jamaica. Questi posti magnifici sono stati il set del nuovo video di Takagi & Ketra, "Jambo". I due produttori la sanno lunga e lanciano un video clip da sballo... per non parlare della canzone che è già un tormentone, grazie alla partecipazione straordinaria di Giusy Ferreri e Omi.

Neanche a dirlo, il ritmo di questo pezzo è travolgente. Le radio italiane lo passano in continuazione e i fan lo apprezzano tantissimo. Location d'eccezione fanno da sfondo alle parole che si susseguono e arrivano dritto al cuore. Impossibile non ballare. Anche perché il video di "Jambo" è stato curato nelle coreografie Sherrie Silver, famoso per aver realizzato il videoclip di "This Is America" di Childish Gambino.

Guarda anche tu il video e divertiti insieme a Takagi & Ketra, Giusy e Omi.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit estive!