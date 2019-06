Taylor Swift: c'è anche Katy Perry nel nuovo video "You need to calm down"

Quando il brano You Need to Calm Down di Taylor Swift è stato lanciato, non aveva convinto tutti perché qualcuno lo aveva definito "troppo semplice". Ma con il lancio del video è arrivato anche il momento di ricredersi.

Visualizza questo post su Instagram A happy meal Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift) in data: 17 Giu 2019 alle ore 5:42 PDT

Il video, oltre a mostrare una divertente riappacificazione con la rivale Katy Perry, mostra anche una serie di cameo reali (compaiono infatti nella clip anche Ellen e Ciara), mentre altri personaggi vengono reinterpretati da celebri Drag Queen, travestite da Adele, Beyoncé, Cardi B e Nicki Minaj.

Il brano dice basta alla propensione di media ed haters a fomentare le rivalità tra donne. Ma è anche un inno a favore della comunità LGBT, che soprattutto con la politica attuale si trova troppo spesso a fare i conti con comportamenti omofobi e discriminatori.

Poco prima della pubblicazione del video sono state svelate anche la copertina del nuovo album "Lover" e la data di lancio, prevista per il 23 agosto.

