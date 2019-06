Baby K: guarda il video ufficiale di "Playa"

"Prendo uno spicchio di luna e lo metto nella sangria

se mi allontano sarà per sentirti dire sei mia

in capo al mondo che ci vado a fare se tu vai via

tanto l’unica destinazione è ovunque tu sia"

Già dalle prime strofe, si capisce subito che il singolo di Baby K "Playa" - uscito 3 settimane fa - è un vero e proprio tormentone. E adesso arriva anche il video ufficiale. Una canzone molto estiva che fa venire subito voglia di ballare... e sulle sue note, infatti, la cantante ha anche inserito nel videoclip un irresistibile balletto.

L'artista ha anche invitato tutti i fan a imparare i passi della coreografia e a inviarle i video della loro personale esibizione. Da qui alla challenge su Instagram il passo è breve. I filmati più divertenti saranno poi pubblicati nelle sue Stories.

Baby K è pronta anche per il suo tour e ha detto che a breve annuncerà le nuove date. Al momento sono confermate 6 tappe. Eccole:

- 5 luglio a Ferrara

- 25 luglio a Mondovì

- 1 agosto a Senorbi

- 3 agosto a La Spezia

- 16 agosto a Dorgali

- 17 agosto a Porto Cervo

Nel frattempo possiamo ballare al ritmo della sua "Playa".

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit estive!