Ed Sheeran: fuori il video di "Cross Me" ft. Chance The Rapper & PnB Rock

"No.6 Collaborations Project", è il nuovo album di Ed Sheeran, in uscita il 12 luglio prossimo. Dopo la pubblicazione del singolo "I Don't Care", magistralmente interpretato insieme a Justin Bieber, il cantautore britannico calca nuovamente le scene con il secondo singolo "Cross Me", pezzo che lo vede collaborare Chance The Rapper & PnB Rock. Ed ecco che arriva puntale anche il video ufficiale.

Sotto la direzione di Ryan Staake, il video clip è molto all'avanguardia. È realizzato, infatti, con un'animazione in 3D, grazie alla quale una ballerina diventa prima Ed, poi Chance The Rapper e poi ancora PnB Rock. I colori psichedelici e i movimenti sincopati, si adattano alla perfezione al sound di questo pezzo, che coinvolge dal primo ascolto.

Ed Sheeran è da poco stato nel nostro Paese per 3 date (Firenze, Roma e Milano) che hanno letteralmente mandati i fan in visibilio, come solo lui sa fare. E ora, è arrivato il momento di ascoltare "Cross Me" e di vedere questo video davvero conturbante.

