Modà, ecco il video del nuovo singolo “Quel sorriso in volto”

Il 21 giugno i Modà sono tornati sulle scene con un nuovo singolo dal titolo “Quel sorriso in volto”, brano che anticipa il nuovo album in uscita il prossimo 4 ottobre e che arriverà dopo ben quattro anni dall’ultimo lavoro, “Passione maledetta”.

È appena uscito anche il video del nuovo singolo che in queste ore sta già facendo il pieno di visualizzazioni: nella clip Kekko interpreta lo sposo della canzone, in viaggio su una Cadillac sulle strade americane con sua moglie dopo le nozze a Las Vegas.

Al termine della clip, un messaggio spiega che questa canzone è ispirata a una storia vera: “Tempo fa, tornando da casa dei miei genitori – si legge nel testo – mi capitava d’imbattermi in due persone piuttosto strane, un uomo e una donna, vestiti da sposi. Camminavano abbracciati e, nonostante non sapessi chi fossero, riuscivo a percepire quel senso di protezione che lui tentava di trasmetterle. La maggior parte dei passanti rideva della situazione surreale, ma questa cosa non li toccava minimamente. Vivevano il loro amore ignorando tutti. Voci di paese raccontano che ogni volta che la donna diventava triste, lui le cantava un pezzo malinconico e lei tornava a sorridere... ‘Due pazzi’, mi dicevano... va bene, voi chiamateli così... io invece li ho sempre trovati speciali. È passato un po’ di tempo da quando li ho visti l’ultima volta e non ho idea di dove siano ora... però – si conclude così il messaggio firmato da Kekko - mi piace immaginarli liberi e felici, sposati per l’ennesima volta, in un altro posto sperduto del mondo”.

L’arrivo del nuovo album sarà accompagnato anche da un nuovo tour dei Modà, che torneranno così sui palchi dei principali palasport italiani dopo oltre tre anni di assenza.

