Avicii, ecco il video di “Heaven”, un tributo all’artista

Il 6 giugno scorso è uscito “TIM”, l’album postumo del dj svedese Avicii, purtroppo scomparso il 20 aprile dello scorso anno a soli 28 anni. È stato appena pubblicato il video di “Heaven”, singolo estratto da questo disco tributo all’artista: nella clip si vede Avicii durante un viaggio in Madagascar, paese dove aveva trascorso 19 giorni dopo il suo ultimo concerto a Ibiza. Le immagini del dj si alternano a quelle degli stessi luoghi senza di lui.

Il regista della clip, Levan Tsikurishvili, ha spiegato che durante quella vacanza fece delle riprese al dj; in seguito è tornato in Madagascar per ricordarlo, “per onorare la sua eredità e per ricreare i ricordi che rimarranno con noi per sempre”.

“Heaven” è stata registrata nel 2014 e la voce della canzone è quella di Chris Martin, frontman dei Coldplay con il quale il dj compose questo pezzo; Avicii ha poi prodotto la versione definitiva del brano nel 2016.

