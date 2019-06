Shade: ecco il video ufficiale di "La Hit dell'Estate"

Quale sarà l'hit dell'estate? Non è facile dirlo con tutte le canzoni che escono in questo periodo dell'anno. Una soluzione ce la dà Shade, che ha riunito 5 persone in giacca e cravatta in una sala conferenze al Pentagono per capire, appunto, quale brano sarà il tormentone del 2019. Di cosa stiamo parlando? Stiamo raccontando i primi istanti del video del nuovo singolo del rapper di Torino, "La Hit dell'Estate".

Un videoclip esplosivo, che vede la partecipazione straordinaria di Ludovica Pagani, influencer e giornalista da oltre di 2 milioni di follower. È lei la vera hit dell'estate, è grazie alla sua presenza che tutto va come deve andare... proprio come quando il DJ suona il pezzo del momento. I piatti girano alla perfezione e tutti vanno in visibilio.

"Bene ma non benissimo” nel 2017 e “Amore a prima insta” nel 2018, Shade sa davvero come far divertire i fan. E sappiamo già che questo nuovo singolo non sarà da meno. Tra l'altro il brano vede la collaborazione con Gabry Ponte, famoso DJ di Torino anche lui, che conosce benissimo cosa piace alla gente.

Ora non ti resta che guardare il video di "La Hit dell'Estate".

