Madonna: guarda lo sconvolgente video di "God Control"

È uscito il video di "God Control", l'ultimo singolo di Madonna, contenuto nella sua ultima fatica discografica "Madame X". "La storia che state per vedere è molto disturbante. Mostra immagini violente ed esplicite. Sono cose che accadono ogni giorno. Cose che devono finire". Il video clip si apre e chiude con queste parole. Miss Ciccone non smette di stupire e sconvolgere i suoi fan. Perché il filmato, che dura 8 minuti, è una vera e propria denuncia all'uso delle armi da fuoco, un problema che gli Stati Uniti conoscono bene.

Anche la stessa artista ha speso alcune parole per dare una spiegazione razionale a questa scelta così provocatoria: "Voglio attirare l'attenzione attraverso la mia piattaforma di artista per un problema che in America è fuori controllo e sta prendendo vite di persone innocenti. Questa crisi può finire se i nostri legislatori agissero per cambiare le leggi che non riescono a proteggerci".

Come sempre nel suo stile, la cantante non si è tirata indietro neanche questa volta. Ci ha messo la faccia, le parole e le immagini per affrontare un problema grave del suo Paese. Il filmato, che vede Jonas Åkerlund alla regia, è ambientato all'interno di una discoteca dove si verifica una sparatoria. Poi si vede un coro di voci bianche in chiesa. E ancora una protesta contro l’NRA.

