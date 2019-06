Ed Sheeran, fuori oggi il video di “Beautiful People” ft. Khalid

È uscito oggi il nuovo singolo di Ed Sheeran tratto dall’album “No.6 Collaborations Project”, la cui release è prevista, invece, il prossimo 12 luglio. Si intitola “Beautiful People” e, come gli altri brani del disco, anche questa è una collaborazione: ad affiancare il cantante stavolta è l’artista statunitense Khalid.

In questo brano Ed Sheeran canta dell’importanza di rimanere fedeli a sé stessi in mezzo alle cosiddette “belle persone”, ossia quelle che pensano solo ad apparire e alle cose materiali. Nel video, disponibile da oggi online, il cantante ha cercato di esprimere proprio questo concetto: i due protagonisti sono catapultati in un mondo dove le cose che contano sono solo il lusso e le apparenze. Quello che accade alla fine fornisce un messaggio che dovrebbe far riflettere: i due, infatti, sembrano capire che ciò che conta nella vita non sono i beni materiali.

Questo è un periodo d’oro per Ed Sheeran, non solo per l’uscita di questo disco che si preannuncia già essere un grande successo visto quello già ottenuto dai singoli, ma anche per i grandi concerti di questi ultimi giorni: due settimane fa, infatti, il cantante ha incantato il pubblico italiano con tre grandi live a Firenze, Roma e Milano.

