Tiziano Ferro spiega perché il live di Bari nel 2020 non ha una location

Tiziano Ferro ha pubblicato un video dove spiega a tutti i suoi fan perché il concerto fissato a Bari per il prossimo anno ancora non ha una location. A quanto pare, il cantante si trova in disappunto con il Comune del capoluogo pugliese e nel filmato tira un po' le orecchie all'amministrazione. "Non abbiamo ancora una risposta per Bari", dice Tiziano nella clip. Ma rassicura tutto il suo pubblico e conferma la sua presenza il 3 luglio 2020. "Si suona, si canta, non importa dove", continua.

Secondo alcune indiscrezioni, chi di dovere ancora non ha comunicato la disponibilità ad accogliere l'artista con tutti i suoi fan allo stadio San Nicola. Perché? La concessione è appena scaduta e ancora si deve chiudere il bando che prevede la gestione dello stadio per i prossimi 5 anni. Ecco la motivazione del ritardo.

I biglietti ancora non sono in vendita per questo motivo. "Purtroppo conosciamo la nostra cara Italia, i tempi sono lenti. Le istituzioni, la città o non so ancora chi non ci danno uno spazio, un'arena, uno stadio... aspettiamo, siamo abituati, siamo italiani", prosegue il cantante nel video. E noi non possiamo fare altro che, appunto, aspettare.