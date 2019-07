Bastille: ascolta la sorprendente cover di "Bad Guy" di Billie Eilish

Arrivati al loro terzo album - "Doom Days" - i Bastille non smettono di sorprendere i loro fan. La band, ospite a BBC Radio 1, ha cantato "Bad Guy" di Billie Eilish. Quello che è uscito fuori è davvero un capolavoro. Perché Dan Smith e i suoi non hanno semplicemente fatto una cover... ma hanno riadattato il pezzo sulle note di "Bad Romance" di Lady Gaga. I due brani uniti in un mash-up unico ha davvero dell'incredibile.

I Bastille sono in giro per la promozione della loro ultima fatica discografica e i frutti di tanto lavoro si stanno vedendo: critica e pubblico è dalla loro parte. Il gruppo, formatosi a Londra nel 2010, sarà nel nostro Paese in concerto al Fabrique di Milano il prossimo 3 luglio. Un live che già è un successo.

Ascolta anche tu "Bad Guy" di Billie Eilish... non te ne pentirai.