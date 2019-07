Miley Cyrus, ecco il video di “Mother’s Daughter”

Miley Cyrus ha scelto di trattare un tema importante attraverso una forte provocazione: la sua nuova canzone “Mother’s Duaghter”, tratta dall’EP “She Is Coming”, parla infatti della femminilità, della diversità e del rispetto per le donne.

Il testo della canzone è molto forte e, per accompagnarlo, il video del brano non poteva che essere provocatorio: nella clip pubblicata ieri sulle piattaforme online, infatti, Miley balla e canta vestita di latex rosso, mentre si alternano immagini molto forti e provocanti di alcune donne.

Nel video compaiono anche Aaron Philip, Amazon Ashley, Angelina Duplisea, Casil McArthur, Lacey Baker, Mari Copeny, Melanie Sierra, Paige Fralix, Tydryn Scott, Vendela. Ma non è tutto: verso la fine del video compara infatti anche Tish Cyrus, la mamma di Miley.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit dal 2000 in poi!